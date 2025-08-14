“Encontramos que, por lo menos, cerca de un 40% de personas nos dicen que no están muy interesados en concurrir a votar”.

“Acá se juntan varios factores: las elecciones legislativas no tienen mucho incentivo para la gente. Somos el único país junto a Estados Unidos que tiene elecciones de medio término. Esto cansa mucho al elector porque tiene elecciones muy seguido y cuando se desdoblan tienen varias elecciones en un mismo año” puntualizó.

Agregó que “tenemos que tener en cuenta que nos han cambiado las reglas de juego a mitad de partida. Es decir, se han suspendido las PASO, se ha implementado el uso de la boleta de papel, lo cual también genera en la ciudadanía ciertos grados de incertidumbre, por la falta de capacitación que tiene la ciudadanía para la utilización de la boleta única de papel”.

“Hay una desafección política, hay desinterés, hay enojo, particularmente en los votantes que mencionaba de la Libertad Avanza, bueno, hay desencanto o hay desilusión” mencionó la politóloga.

También consideró a quien podría afectar más el ausentismo: “Creo que el oficialismo, es decir, el gobierno nacional debería estar más preocupado que la oposición, porque en estas situaciones de tan alta desafección política en general, y esto está estudiado por la ciencia política no solamente en la Argentina, las fuerzas más perjudicadas son los oficiales”.

“Estamos pasando del adversario al enemigo, y sobre todo me parece porque hay una discursividad política que es performativa de esa situación”, concluyó.

MR