El actual Poder Ejecutivo, desde la campaña, manifestó que no acompañaba la idea que había en la Argentina respecto de la educación pública y de la salud pública. Tiene una ideología diferente a la que ha primado históricamente en la República Argentina”, explicó la legisladora, al referirse a por qué se debaten temas que parecían saldados.

La importancia de esta ley, aclaró, es porque está relacionada con la sanción del presupuesto 2026, indicó.

Por eso, si se da la reversión del veto, van a insistir, porque lo presentado por el presidente lo que hace es fijar el recorte que el Gobierno nacional ya implementó sobre el presupuesto y los salarios universitarios, adelantó.

Las auditorías están contempladas en la actual Ley de Educación Superior y esta ley lo refuerza. El tema, reveló, es que La Libertad Avanza vació la Auditoría General de la Nación, encargada de hacer los controles, no solo a las universidades, sino a otros estamentos del Estado que, se ve, no quieren controlar, exclamó.