En referencia a este delito expresó: “Es un tema delicado, relacionado con el momento de las elecciones, cuando se disparan este tipo de robos. Es estadístico y también hay relación con las llamadas zonas ‘liberadas’ o ‘calientes’. Es el tema usado electoralmente. Siempre sucede lo mismo”.

En cuanto a las estadísticas explicó: “Se roban mucho las de media cilindrada hacia abajo. Los deliverys lo sufren mucho. Las de alta gama son para vender fuera del país o para repuesto. Lamentablemente, el motociclista está muy expuesto”.

Sobre las recomendaciones aconsejó: “Tener cuidados por la noche, en zonas que tienen varias salidas para escapar; andar por lugares iluminados, avenidas o de mucha circulación”.

Desde la aseguradora marcó el trabajo que realizan: “Recibimos la denuncia, damos de baja el vehículo para indemnizar la suma asegurada. Es un proceso relativamente rápido”.

Finalmente aconsejó: “No resistirse; la moto no es lo importante, sino la vida”.