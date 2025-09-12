“En tiempos de elecciones se disparan los robos de motos”
Consultado por LU32, Fernando Rodríguez, abogado especialista en seguros, detalló algunos conceptos acerca de los robos de motos, medidas de prevención, cómo proceder ante este tipo de delitos y otras sugerencias
En referencia a este delito expresó: “Es un tema delicado, relacionado con el momento de las elecciones, cuando se disparan este tipo de robos. Es estadístico y también hay relación con las llamadas zonas ‘liberadas’ o ‘calientes’. Es el tema usado electoralmente. Siempre sucede lo mismo”.
En cuanto a las estadísticas explicó: “Se roban mucho las de media cilindrada hacia abajo. Los deliverys lo sufren mucho. Las de alta gama son para vender fuera del país o para repuesto. Lamentablemente, el motociclista está muy expuesto”.
Sobre las recomendaciones aconsejó: “Tener cuidados por la noche, en zonas que tienen varias salidas para escapar; andar por lugares iluminados, avenidas o de mucha circulación”.
Desde la aseguradora marcó el trabajo que realizan: “Recibimos la denuncia, damos de baja el vehículo para indemnizar la suma asegurada. Es un proceso relativamente rápido”.
Finalmente aconsejó: “No resistirse; la moto no es lo importante, sino la vida”.