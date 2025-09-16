Respecto del proyecto explicó: "Previamente tuvimos un período de muchas reuniones con acompañantes terapéuticos. Es para reglamentar la actividad y jerarquizar la profesión."

La médica se mostró expectante con la obtención de la media sanción: "Daría un marco normativo por la relevancia social y contribuiría a la construcción de complementos de la salud mental. Que las obras sociales abonen este servicio."

En cuanto al proceso legislativo explicó: "Todo proyecto de ley insume modificaciones. Vamos sacando lo mejor y, en un buen término, requiere acuerdos en comisiones. Son tiempos lerdos, pero se necesita ir aprobando en comisiones hasta la media sanción."

Finalmente, sobre el porvenir de la actividad dijo: "Es importante que tanto desde la salud pública como privada sea reconocida por la provincia."