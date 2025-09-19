“Es una obligación que deberán cumplir tanto los docentes como los padres”
Consultada por LU32, Lorena Mandagarán, senadora provincial por la 7.ª sección, brindó detalles del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires respecto de la utilización de celulares en las escuelas y de una campaña de difusión sobre los efectos nocivos de la exposición a las pantallas.
La legisladora azuleña comenzó diciendo: "Es un proyecto que surge de un trabajo arduo y prolongado, que tuvo media sanción y ahora es ley. Implica un uso responsable, o sea cuando sea necesario en el aula; por otro lado, contempla una campaña de sensibilización a los adultos sobre los efectos que tiene el uso en la niñez, ya que es un periodo de desarrollo cognitivo y social y tiene efectos nocivos en ese periodo de crecimiento".
Sobre las estadísticas dijo: "Relevamos a nivel nacional e internacional, a nivel científico, más las experiencias en países donde ya está prohibido el uso a temprana edad. Además, tuvimos la colaboración de un pediatra y neurólogo infantil de La Plata, que publicó el libro 'Adictos en pañales' sobre el uso de pantallas que afectan cuestiones clínicas y motrices".
Específicamente sobre los informes detalló: "Hay estudios en el ámbito educativo donde queda en claro que hay niños que lo usan dentro del aula y se distraen por una hora, aunque miren el celular por segundos. Están a la espera de un mensaje y se distraen completamente. Es una desatención que los afecta".
Con respecto a la aplicación de esta ley y sus controles dijo: "Será a partir de los 180 días de sancionada la ley, o sea, a partir del ciclo 2026. Las campañas destinadas a los adultos en diferentes espacios deportivos y culturales, dentro también de 180 días, se implementarán. Queremos que los adultos se comprometan, especialmente los padres".
Sobre los límites a los chicos y su visión al respecto, marcó claramente que: "Está contemplado. El docente nos dice que les faltaba el respaldo, la herramienta para aplicar esos controles dentro del aula. Creemos que va a ayudar. Es una obligación que deberán cumplir tanto los docentes como los padres".