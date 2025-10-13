Para él, la acometida contra la Casa de la Moneda se da para “destruir la reputación” del organismo, ya que lo relacionan con la emisión de billetes.

Pero, aclaró, “en estos dos temas, que son sensibles, la Casa de la Moneda no sólo cuenta con personal calificado, sino con equipamiento de última generación e incluso podría exportar papel moneda, billetes, patentes y libretas de pasaporte a otros países y generar ingresos”.

“Casa de la Moneda es una sociedad del Estado, o sea que es una empresa pública que puede generar sus ingresos y hoy no generaría ninguna pérdida de dinero al gobierno, todo lo contrario, le permitiría ingresar dólares” puntualizó Paulón.

Para Paulón “Hay una obsesión con demonizar y destruir la Casa de la Moneda entiendo, por la pereza intelectual y la corta voluntad intelectual que tiene este gobierno que vincula rápidamente Casa de la Moneda con emisión de billetes y como este gobierno vino a cortar la emisión, hay que destruir la Casa de la Moneda”.

En referencia a la cuestión de las boletas, Paulón expresó que “Si alguien le hubiese acercado al presidente alguna sugerencia de que había que bajar a José Luis Espert y hubiesen accionado en ese sentido, hubiera habido tiempo de sobra para poder hacer la impresión de las boletas originales sin ningún tipo de problema”.

En este sentido adelantó que presentarán “un proyecto de ley donde facultamos al jefe de gabinete a direccionar o a reconducir los 12.500 millones de pesos, que dicen tener disponible, para el pago de las prestaciones que se deben de Incluir Salud”.

“No sólo no se han actualizado los nomencladores, no sólo se niega el gobierno a implementar la ley de discapacidad, sino que pisa los pagos que corresponden a esos prestadores, así que le vamos a dar al jefe de gabinete las herramientas para que con 12.500 millones de pesos, se ponga al día con las deudas que tiene el Estado Nacional con incluir salud” sentenció.

Al respecto de las facultades del Jefe de Gabinete para reconducir partidas, indicó que “lo vamos a poner por escrito para que quede claro de dónde puede sacar el dinero, tanto que nos pide explicaciones de dónde sacar el dinero”.

Pero, agregó, “es que es una vergüenza que mientras se ataca y se desfinancia la salud y la discapacidad, el gobierno diga que puede tener dinero y esa cantidad impresionante de dinero, para la impresión de boletas de su candidato, de su nuevo candidato a diputado”.

Para él, la “Justicia no va a hacer lugar ese pedido, por lo tanto ese dinero no se va a utilizar para eso, pero sí creo que es muy importante que ese dinero vaya a cubrir los servicios que están totalmente quebrados, totalmente rotos y a la espera de la implementación de la ley de emergencia en discapacidad”.