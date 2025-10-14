El titular de la institución hizo primeramente referencia a las ventas: “4,2% en septiembre con respecto al año anterior; también cayeron respecto de año a año. Es una situación que viene en caída desde hace unos cinco meses”.

Y enumeró: “el sector más afectado es el textil e indumentaria, 10,9%, agravado por las ventas en las plataformas; luego, bazar y artículos del hogar, y farmacias, alimentos y bebidas. No hay uno solo que haya crecido”.

Acerca de lo que genera la caída, el empresario expresó: “el comerciante viene haciendo promociones, descuentos y otras acciones para remontar, pero el consumo ha caído considerablemente. La situación indica que todos los rubros caen. Y justamente es cuando el gobierno le pone un límite a la importación”.

Sobre la apertura de importaciones: “hay poca previsibilidad. Todo es muy turbulento en tiempos de elecciones. Tenemos situaciones en sectores con despidos y en otros rubros con empleados en negro. Es un combo que juega en contra para que el consumo crezca. Hay muchas variables para arreglar. No podemos seguir así; es imposible de sostener”.

Sobre reuniones y diálogos con el gobierno dijo: “tenemos contacto con la Secretaría de Pymes, pero el gobierno se aferra a su plan y no modifica nada. Le planteamos nuestros problemas como pymes, pero son situaciones que no se arreglan ni hay proyecciones a futuro”.

Con respecto a las ventas próximas a la celebración del Día de la Madre aseguró: “es el día más importante en materia comercial, después de las fiestas, y tenemos expectativas moderadas. No esperamos un movimiento que modifique la actualidad, pero ayuda al mes de octubre”.

En relación con la mirada postelecciones: “deseamos, como sector importante de la economía, que nos tengan en cuenta. Tenemos esperanza en que el gobierno haga acuerdos, con reformas laboral y tributaria. Necesitamos que haya señales que resuelvan estas cuestiones y nos den mayor previsibilidad para desarrollar una actividad que nos permita crecer”.

“En Argentina se han perdido cerca de 50.000 pymes en los últimos 10 años, con muchísimos empleos”, finalizó.