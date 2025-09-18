En principio el profesional fue consultado sobre la importancia de la salud mental: “hay muchos factores que atraviesan la sociedad. En Argentina hemos naturalizado ciertas situaciones. La complejidad económica genera mucho estrés. Es angustiante el contexto actual. No se puede proyectar; la mayoría de los argentinos la está pasando muy mal. Hay gente cuya situación en salud mental es complejísima y no es consciente de eso”.

En ese sentido habló de la relación entre lo mental y lo físico: “Las cuestiones estresantes determinan lo físico. Muchos vínculos negativos se retroalimentan en las relaciones humanas. Esto es muy adverso y perjudica su metabolismo, el descanso y baja su rendimiento en todo sentido, hasta llegar a patologías preocupantes”.

Y continuó diciendo: “Otro aspecto es el aislamiento; dormir mucho son alertas que afectan el desempeño. Cuando hay padecimientos como los ataques de pánico, hay que tratarlos rápidamente”.

Sobre el rol de las redes sociales indicó: “Muchas veces son perjudicables, porque generan aislamiento. Han generado un impacto muy negativo. La gente queda atrapada en lo que pasa ahí. Es un arma de doble filo”.

Finalmente, sobre los tabúes en salud mental dijo: “Es lamentable ese miedo a que sea tratado como un loco. Es triste porque con una intervención rápida y directa se puede ayudar a la gente”.

Nota: En Olavarría se puede contactar al servicio de salud mental hospitalario en el horario habitual de 07:00 a 15:00. Deben comunicarse al hospital y solicitar el contacto con salud mental. 02284 – 440800 interno 2116. Ante una emergencia, Olavarría cuenta con guardias las 24 horas en la guardia de emergencia, donde se brinda servicio de salud mental, psicológico y psiquiátrico.