Para la candidata, exfuncionaria de la UIF durante el mandato de Mauricio Macri, Buenos Aires "es una provincia que debería ser la locomotora de la República Argentina y hay soluciones para todos".

Las mismas, explicó, llegarán "no con el Estado gigantesco de Kicillof, sino de la mano de los sectores productivos del interior de la provincia que están ahí, esperando ver cuándo se generan las condiciones para poner a la Argentina a trabajar".

"Me acuerdo los programas de gobierno que teníamos cuando, con Javier Iguacel (N. de R.: exministro de Energía durante 2018), recorrimos mucho la provincia en el ’23", mencionó Talerico.

"Está todo por hacer", reiteró, e invitó a buscar la "plataforma que nosotros inscribimos en Potencia, que es este movimiento nuevo que salí a liderar en la provincia de Buenos Aires; hay un plan de gobierno de un año".

En ella "están cubiertas casi todas las cuestiones que tendríamos que pensar y que organizar. Es eso: ponerle cabeza, no robar, y, por supuesto, tener las capacidades para poder pensar con mucho amor en la provincia de Buenos Aires", concluyó.