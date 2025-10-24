Definió a la tokenización como un proceso que “ya no pertenece al futuro, sino al presente” del mercado inmobiliario. Consiste en convertir un activo físico, como un metro cuadrado o una propiedad, en un activo digital, representado por un token que puede comprarse, venderse o intercambiarse a través de la tecnología blockchain.

“Es un ladrillo digital”, explicó, al señalar que esta herramienta permite que una mayor cantidad de personas accedan a inversiones inmobiliarias en distintas partes del mundo. A través del fraccionamiento, una propiedad de cien metros cuadrados puede dividirse en cien tokens y cada uno representar una parte del activo. De esa manera, los inversores pueden obtener rentabilidad por alquiler o revalorización del token sin necesidad de administrar físicamente el inmueble.

Remarcó que el avance de la tokenización “rompe con estructuras tradicionales” y elimina intermediarios como bancos o escribanos, lo que plantea nuevos desafíos para el sistema financiero. “El token le da un superpoder al ladrillo, lo libera”, dijo.

El especialista señaló que países como España, Estados Unidos y Dubai ya operan de manera activa bajo este sistema, mientras que Argentina comienza a dar sus primeros pasos tras la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para trabajar con ciertos activos digitales. “Ya se puede empezar a operar, todavía no con inmuebles, pero hay bonos y otros instrumentos que fueron habilitados”, detalló.

También destacó el cambio generacional en los hábitos de inversión: “Los jóvenes de 20 a 35 años ya están diversificando sus ahorros en diferentes tokens, mientras que a las generaciones mayores les cuesta más comprender un modelo sin respaldo físico”, aseguró.

Sobre los costos, indicó que el valor del metro cuadrado depende de la zona, pero el token puede fraccionarse según el desarrollo: “Podés adquirir uno desde 200 dólares, independientemente del valor total del inmueble”, añadió.

Finalmente, sostuvo que esta tecnología “revoluciona el mercado inmobiliario y redefine la relación con la propiedad”. “En menos de diez años vamos a estar hablando de esto como una práctica cotidiana. No es futuro, es presente”, cerró.