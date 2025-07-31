“Por una casualidad absoluta, mi nieta me hizo un videíto que yo creí que era un juego de salón. Pero cuando lo subió a las redes, fue un tsunami de llamados, casi dos mil en 24 horas”, contó sobre la iniciativa.

El grupo, que se llama 90 y contando, se encuentra cada jueves por medio entre las 16 y las 18. “No nos reunimos para tomar el té o jugar”, dijo. “Hablamos desde nuestra experiencia de vida. A veces discutimos profundamente temas como la amistad o el poder”.

Al hablar sobre la longevidad, reconoció que hay factores individuales pero también destaca la importancia del acompañamiento: “

Insistió en que el aislamiento y la pasividad son los mayores riesgos de la vejez. “No es lo mismo estar solo que sentirse acompañado. Nosotros estimulamos el cuerpo, la mente, la emoción. Lo esencial es no dejarse caer”, sostuvo.

Frente a la percepción social de la vejez, Chab sintetizó: “Cuando te dicen ‘hola abuelo’, no siempre es cariñoso. A veces es una forma de subestimar. Yo no soy tu abuelo. ¿Por qué no me decís ‘hola señor’?”. En esa línea, remarcó que muchas veces la sociedad deja de considerar a los mayores como sujetos activos. “Ese ‘no tenerte en cuenta’ es una forma de agresión”.

También se refirió al valor de tener proyectos: “A los 80 no tenés que pensar que ya está. Podés volver a leer ese libro que leíste hace 60 años. Escribir ese cuento que nunca escribiste. No vas a ganar el Nobel, pero te podés dar el gusto de leerlo en familia”, mencionó

Finalmente, explicó que la clave está en no perder el contacto con lo emocional: “Que el otro te diga: ‘a mí me pasó lo mismo’. Que se movilice la emoción. Eso te dice que todavía vale la pena seguir viviendo”.

SG