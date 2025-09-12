Sobre la apertura de paritarias y las negociaciones expresó: “Hemos demostrado que ni Milei ni su gobierno son invencibles. Nos declararon la guerra a los estatales desde el principio. Logramos frenar decretos de desregulación del Estado. Sostenemos que íbamos a voltear los decretos uno por uno. Frenamos la reforma del Estado”.

Acerca de el margen para negociar luego de las elecciones: “El gobierno ha sido apretado en su credibilidad. Fueron derrotados. Ese voto fue un freno al ajuste. Significa que deben apagar la motosierra. Tenemos un gobierno que agudiza y nosotros tenemos que seguir golpeando”.

Finalmente expresó los planes a futuro, el sindicalista expresó: “Llevamos más de 60 medidas contra el gobierno. El plan de acción es una conferencia de prensa el lunes y un paro nacional en todos los hospitales para el día miércoles, con rechazo al veto a la emergencia pediátrica”.