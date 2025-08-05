'No está en la agenda de este gobierno la ciencia y la tecnología'
Gustavo Martínez, vicedirector del Centro Científico Tecnológico de Tandil, perteneciente al CONICET, dialogó con LU32 a raíz del paro de 48 horas que realizará el organismo desde este miércoles. Explicó el por qué de esta medida y profundizó en la actualidad del Consejo. La protesta incluirá una vigilia con acampe, frente al Polo Científico-Tecnológico en Palermo.
En relación a los recortes sufridos, manifestó que “son diversos y variados, en carreras que están cerradas desde el 2023. Producen mucho desaliento en los más jóvenes. Hubo una reducción de un 30% de postulantes y se van fuera del país a buscar trabajo".
“Otro punto es la entrada a carreras a investigadores científicos, hay unas 800 personas que esperan el alta a convocatorias después de ganar una beca. Todo el sistema se va empobreciendo. La reducción paso ‘de 1600 a 600 becas”.
Sobre los becarios e investigadores declaró "tienen salarios muy bajos, con un deterioro salarial donde se ha perdido un 35% del poder adquisitivo".
Asimismo, se refirió al stream que está realizando el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Mar del Plata, celbró su repercusión y afirmó que "produce un efecto a favor de lo que es el sistema científico y tecnológico de calidad".
Finalizó al remarcar que "el gobierno tiene una agenda en la que nosotros no estamos, al igual que el INTA, INTI, la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica y tantos otros organismos".
JLR