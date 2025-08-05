En relación a los recortes sufridos, manifestó que “son diversos y variados, en carreras que están cerradas desde el 2023. Producen mucho desaliento en los más jóvenes. Hubo una reducción de un 30% de postulantes y se van fuera del país a buscar trabajo".

“Otro punto es la entrada a carreras a investigadores científicos, hay unas 800 personas que esperan el alta a convocatorias después de ganar una beca. Todo el sistema se va empobreciendo. La reducción paso ‘de 1600 a 600 becas”.

Sobre los becarios e investigadores declaró "tienen salarios muy bajos, con un deterioro salarial donde se ha perdido un 35% del poder adquisitivo".

Asimismo, se refirió al stream que está realizando el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Mar del Plata, celbró su repercusión y afirmó que "produce un efecto a favor de lo que es el sistema científico y tecnológico de calidad".

Finalizó al remarcar que "el gobierno tiene una agenda en la que nosotros no estamos, al igual que el INTA, INTI, la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica y tantos otros organismos".

JLR