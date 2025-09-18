Recordamos que el cierre del padrón provisorio y del plazo para la inclusión de novedades registrales, como actualizaciones de datos personales en el DNI, tuvo lugar el 19 de abril. Los reclamos pueden presentarse a través del siguiente enlace: https://www.padron.gov.ar/cne_reclamos/

Quiénes pueden votar el 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales

El derecho al voto en Argentina abarca a los ciudadanos nativos y por opción desde los 16 años, y a los naturalizados a partir de los 18 años, siempre que figuren en el padrón electoral.

También están habilitadas para votar las personas procesadas que se encuentren bajo prisión preventiva y los argentinos residentes en el exterior que estén inscriptos previamente.

Para emitir el voto, cada elector debe presentar un documento habilitante, que puede ser la libreta de enrolamiento, la libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI con la leyenda “NO válido para votar” o el DNI tarjeta. No se permite sufragar con un ejemplar anterior al que figura en el padrón ni con el DNI digital en el teléfono móvil.

Quiénes están exceptuados de votar en los comicios del 26 de octubre

Infobae - De acuerdo con el artículo 125 de la Ley de Ciudadanía argentina, incorporado en parte en el Código Nacional Electoral, los jóvenes mayores de 16 años y menores de 18, así como las personas mayores de 70 años, no estarán incluidos en el Registro de Infractores al Deber de Votar si no se presentan a sufragar.

Por lo tanto, en estos casos la emisión del voto es opcional y no es necesario justificar la ausencia en caso de no participar en las elecciones.

Asimismo, la medida establece algunas otras excepciones para determinados grupos de personas: