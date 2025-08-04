Rocío, como referente de los trabajadores de la salud que representa contó en el móvil de LU32 que “el veto implica en cuanto a nosotros prestadores, que se caen las prestaciones básicas a todos los que tengan un certificado único de discapacidad (CDU). Si no se presenta una judicialización que vaya en contra, las prestaciones van a depender de las posibilidades económicas de las familias; lo que implica que en la mayoría de los casos se pierda el acompañamiento porque se tienen que priorizar otras prestaciones”.

“El acompañante terapéutico es el nexo entre las terapias que hay y la situación de la persona en una institución educativa, en algún espacio de recreación. Son el apoyo en lo que necesiten, tanto en fortaleza como en necesidades; somos el nexo humano” explicó la especialista respecto del rol.

“Invitamos a que sean parte de este reclamo el martes 15hs en el Paseo Jesús Mendía. Elegimos el horario para interrumpir y hacer un poco de ruido, para que se valore el trabajo del acompañante terapéutico” cerró Rocío.

NB