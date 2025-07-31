A partir de este aumento y sumando el bono de 70 mil pesos, la suma total de las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos será de 384.305,37 pesos (314.305,37 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono).

Por otro lado, quienes superen el haber mínimo tendrán un bono proporcional hasta alcanzar los 384.305,37 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 321.444,30 pesos (251.444,30 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 290.013,76 pesos (220.013,76 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

Por último, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 112.942 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 367.757 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 56.475 pesos para el primer rango de ingresos.

Desde ANSES se informó también que todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

CB