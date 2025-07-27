Anses: se podrá tramitar por la web la pensión derivada por fallecimiento de un jubilado
En el marco del proceso de digitalización que lleva adelante el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano informó que el trámite de Pensión derivada por el fallecimiento de un jubilado se podrá realizar a través de mi ANSES, ya sea desde el sitio web o aplicación móvil, sin necesidad de acercarse a una oficina.
Esta prestación podrá ser solicitada por el cónyuge, conviviente previsional o hijos solteros del jubilado fallecido (menores de 18 años o mayores de 18 con discapacidad) y que no estén cobrando otra prestación.
Para iniciar el trámite de manera digital, la fecha de fallecimiento no deberá superar los 4 meses. Luego de ese plazo, tendrá que ser llevado a cabo presencialmente.
SG