Ningún jubilado o pensionado recibirá menos de 322.798,48 pesos (252.798,48 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 272.238,78 pesos (202.238,78 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 246.958,94 pesos (176.958,94 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 90.837 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 295.786 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 45.420 pesos para el primer rango de ingresos.