El corazón del foco de calor estará ubicado en la provincia de Córdoba, donde existen las mayores probabilidades de que haya marcas térmicas superiores al promedio histórico, con un 55%.

Desde allí, la onda calórica se irradiará a las provincias limítrofes y un poco más allá también. Alcanzará a Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos.

Luego, tanto el noreste del país como la Patagonia presentarán un escenario similar, con hasta un 45 por ciento de probabilidades de que el calor del próximo trimestre se ubique por encima de lo acostumbrado.

Recién en el informe que se conocerá en un mes se podrá saber cómo seguirá el clima en enero, ya pleno verano, aunque de continuar la tendencia próxima pasada todo indicaría que la curva seguiría ubicándose en niveles superiores a la normalidad.