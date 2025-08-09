Anuncian paro universitario para esta semana
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) ratificó la medida desde este 11 al 15 de agosto. Será un paro total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo. Desde la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad del Centro (ADUNCE) se adhirió por mayoría.
La decisión se da en el marco del debate por la Ley de Presupuesto Universitario, en reclamo de aumento de salarios (por debajo de la inflación acumulada), por más presupuesto para ciencia y tecnología y para las Universidades Nacionales. Para finales de agosto, se proyecta una nueva Marcha Federal.
“Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, expresaron desde CONADU