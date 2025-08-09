La decisión se da en el marco del debate por la Ley de Presupuesto Universitario, en reclamo de aumento de salarios (por debajo de la inflación acumulada), por más presupuesto para ciencia y tecnología y para las Universidades Nacionales. Para finales de agosto, se proyecta una nueva Marcha Federal.

“Con docentes y nodocentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, expresaron desde CONADU