NA - Dicho ajuste ya fue publicado en el Boletín Oficial en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red.

La decisión se tomó a partir de una resolución de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial, en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red.

La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos valores mayoristas en PIST se establecieron por la quita de subsidios e impactará en las boletas, porque el precio del gas es uno de los componentes de la tarifa final. A esto hay que agregarle los componentes de transporte y distribución, por lo que el impacto final en las boletas será aún mayor.

El ajuste tendrá su primera actualización en abril; la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre, de acuerdo con lo dispuesto. Los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados “servicio general”.

Los nuevos valores para los grupos de usuarios son:

– Altos ingresos (nivel 1): Desde abril pasarán a abonar entre US$2,79 y US$2,95 el precio del gas. En mayo, subirán entre US$4,26 y US$4,50 por millón de BTU.

– Bajos ingresos (nivel 2): El precio del gas pasará a US$0,74 a U$S0,78, a partir de abril. Actualmente, el valor es de US$0,70 por millón de BTU.

– Ingresos medios (nivel 3): En abril, pagarán entre US$1,10 y US$1,17 por sus bloques de consumo subsidiados. El consumo extra se pagará a precio pleno.

A diferencia de los hogares de altos ingresos, los usuarios de los niveles 2 y 3 no tendrán cambios en los valores del gas durante el invierno ni en la primavera.