NA - La referente del PRO ratificó sus intenciones de llevar adelante un "cambio profundo en la Argentina" y remarcó: "Para lograr que esto sea posible, que este cambio sea con acción y ejecución rápida, eficiente, con capacidad de gestión, he convocado a Horacio Rodríguez Larreta a que me acompañe como jefe de Gabinete".

La ex ministra de Seguridad señaló que aspira a "que la gente pueda ver el cambio en la realidad, no en los libros, sino que lo van a poder ver en el día a día". "Tenemos que ser un equipo que meta goles todos los días", añadió.

Y, al dirigirse a Rodríguez Larreta, continuó: "Agradezco que hayas aceptado este lugar, un rol concreto, determinado, el que has ejercido con tanta capacidad (en la Ciudad) y que a nivel nacional lo vas a ejercer con la capacidad que has demostrado siempre".

Desde el Jardín Botánico, donde se realizó el anuncio, Rodríguez Larreta expresó: "Agradezco la oportunidad de ser jefe de Gabinete cuando seas Presidenta, a partir del 10 de diciembre. Sos la persona capacitada, que tiene la convicción, el coraje, la fuerza y la capacidad para llevar adelante el cambio y la transformación que la Argentina necesita".

Al ser consultada sobre el momento elegido para dar a conocer la designación, Bullrich explicó: "Hay que ser tiempista en una elección, hay que saber cuándo hacer los anuncios que generan confianza fuerte en la sociedad, que en esta última semana está definiendo su voto y ver al equipo de Juntos por el Cambio fortalecido con la incorporación en la cancha del futuro Gobierno de Rodríguez Larreta es el tiempo oportuno".