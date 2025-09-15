El legislador, en diálogo con Radio Olavarría, manifestó que lo primero que buscan es desburocratizar y dinamizar el trámite para que sea más rápido.

Una de las medidas que se tomaría en ese sentido es la aplicación del silencio administrativo positivo, puntualizó.

Además, agregó que quieren que la emergencia alcance a todos los impuestos nacionales que ARCA cobra a los productores. En este punto manifestó que el agro es la industria menos asistida por el Estado.

Presupuesto y obras: “Tengo expectativas de que el gobierno ceda un poco”

El diputado López comentó qué espera de la palabra del presidente Milei en la noche de este lunes, ocasión en la que el mandatario presentará el presupuesto. Confió en que el gobierno nacional haya escuchado el mensaje de las urnas.

Para él, el mantenimiento de rutas cuyo mal estado no puede adjudicarse sólo al gobierno de Milei, y las obras hídricas, por ejemplo las del Salado, que sí la Nación debe impulsar y dar el puntapié para empezarlas, no pueden dejar de hacerse, porque se cobran impuestos y préstamos para llevarlas a cabo.