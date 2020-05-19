Para utilizar esta herramienta, los usuarios podrán ingresar los días hábiles de 08 a 13 horas en la oficina virtual de la distribuidora https://oficinavirtual.camuzzigas.com.ar y luego de identificarse, serán atendidos por un agente de Camuzzi.

Esta nueva vía de comunicación con la compañía, es complementaria a las herramientas de autogestión disponibles como la mencionada oficina virtual, que permite operar las 24 horas del día y realizar remotamente diferentes trámites como cambiar de titularidad de un suministro, consultar deuda vigente, verificar el estado de un proyecto de factibilidad, pagar, ver y descargar facturas, adherirse al débito automático o la factura digital, y ver consumos históricos, entre otros. Para acceder a esta plataforma, se puede ingresar a la página https://oficinavirtual.camuzzigas.com.ar o descargar la aplicación “CAMUZZI GAS” en un dispositivo móvil.