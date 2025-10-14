Camuzzi presentó su sexto reporte de sustentabilidad con foco en transparencia y materialidad actualizada
En el marco de la reciente reunión de directorio, Camuzzi aprobó y lanzó, por sexto año consecutivo, su Reporte de Sustentabilidad correspondiente a 2024. Se destaca el alcance a más de 2.000.000 de usuarios.
Esta herramienta fue elaborada bajo los Estándares GRI, incluyendo los indicadores específicos del sector Oil & Gas. Además, incorporó por primera vez los indicadores SASB (Sustainability Accounting Standards Board).
Este nuevo reporte, verificado por la firma de auditoría externa Crowe, incorpora la
actualización de la matriz de materialidad de la distribuidora, resultado de un proceso que
combinó el análisis comparativo con empresas pares del sector, el estudio de documentos
de referencia internacionales y encuestas a distintos niveles de la organización.
Esta revisión permitió identificar los temas más relevantes en materia ambiental, social y de
gobierno corporativo, alineados con los estándares GRI y SASB, reforzando el compromiso
de Camuzzi de responder a las expectativas de sus grupos de interés con información
transparente y comparable.
Asimismo, el documento repasa los hitos estratégicos en la gestión económica, ambiental
y social de la compañía, entre los que se mencionan:
Dimensión económica:
- Entre ambas compañías se alcanzó un total de 2.240.917 usuarios, lo que
representa un incremento del 1,2% en comparación con el año anterior.
- La red de distribución de gas superó los 51.850.000 metros.
- Gracias a un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia del Río Negro, se
habilitó el gasoducto de la Línea Sur, permitiendo que 3.076 usuarios de las
localidades de Sierra Colorada, Los Menucos, Ramos Mexía y Maquinchao accedan
por primera vez al gas natural.
- Se reactivó la obra de potenciación del Sistema Cordillerano Patagónico que, tras
su conclusión en 2026, mejorará el desarrollo energético de las 25 localidades
abastecidas por este gasoducto.
- Se realizaron importantes obras de readecuación de redes y modernización de
plantas y estaciones reguladoras de presión para asegurar la confiabilidad de la
prestación.
Dimensión ambiental:
- Se operó priorizando una gestión ambiental responsable, enfocada en el uso
eficiente de los recursos y en la prevención y mitigación de los posibles impactos
ambientales derivados de las propias actividades. Estas se desarrollan en siete
provincias argentinas y atraviesan ecosistemas de enorme valor natural —humedales, glaciares, parques nacionales, costas y el Mar Argentino—, cuyo
cuidado constituye una responsabilidad compartida y permanente.
- Se continuó avanzando en el proyecto de medición de la huella de carbono, con
miras a generar los cálculos preliminares en 2026. Así como en 2023 se
identificaron todas las fuentes de emisión de GEI, en 2024 se definió y configuró la
herramienta informática para el cálculo y seguimiento de indicadores.
- Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías y estrategias de gestión, el
consumo energético de la operación se redujo en un 10% respecto del año
anterior.
- En alianza con distintas municipalidades, se profundizó el programa de
reutilización de sobrantes de cañería de la operación para crear e instalar en la vía
pública dispositivos que minimicen el impacto ambiental de las colillas de
cigarrillos. En 2024 se produjeron 250 nuevos ecoceniceros.
Dimensión social:
- Camuzzi fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en
Argentina por Great Place to Work, con el 79% de sus colaboradores que la
consideran un excelente lugar para desarrollarse.
- Se actualizó el Código de Ética y Conducta y se fortaleció el Programa de
Integridad, consolidando la cultura de transparencia y buenas prácticas.
- La compañía impulsó programas de educación para el trabajo, promoción cultural
y voluntariado, y prevención de accidentes, capacitando a más de 125 personas en oficios,
alcanzando a 1.200 artistas a través de propuestas culturales y a más de 7.300
estudiantes de nivel primario mediante el programa educativo Aprender el gas,
que promueve el uso seguro y responsable del gas natural.
“Estamos convencidos de que un servicio energético confiable y sostenible es indispensable
para construir un futuro más justo, inclusivo y respetuoso con el ambiente. Por eso, los
desafíos que enfrentamos nos impulsan a seguir trabajando con excelencia, innovación y
compromiso”, afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.