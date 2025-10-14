Esta herramienta fue elaborada bajo los Estándares GRI, incluyendo los indicadores específicos del sector Oil & Gas. Además, incorporó por primera vez los indicadores SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Este nuevo reporte, verificado por la firma de auditoría externa Crowe, incorpora la

actualización de la matriz de materialidad de la distribuidora, resultado de un proceso que

combinó el análisis comparativo con empresas pares del sector, el estudio de documentos

de referencia internacionales y encuestas a distintos niveles de la organización.

Esta revisión permitió identificar los temas más relevantes en materia ambiental, social y de

gobierno corporativo, alineados con los estándares GRI y SASB, reforzando el compromiso

de Camuzzi de responder a las expectativas de sus grupos de interés con información

transparente y comparable.

Asimismo, el documento repasa los hitos estratégicos en la gestión económica, ambiental

y social de la compañía, entre los que se mencionan:

Dimensión económica:

Entre ambas compañías se alcanzó un total de 2.240.917 usuarios, lo que

representa un incremento del 1,2% en comparación con el año anterior. La red de distribución de gas superó los 51.850.000 metros.

Gracias a un trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia del Río Negro, se

habilitó el gasoducto de la Línea Sur, permitiendo que 3.076 usuarios de las

localidades de Sierra Colorada, Los Menucos, Ramos Mexía y Maquinchao accedan

por primera vez al gas natural.

su conclusión en 2026, mejorará el desarrollo energético de las 25 localidades

abastecidas por este gasoducto.

plantas y estaciones reguladoras de presión para asegurar la confiabilidad de la

prestación.

Dimensión ambiental:

Se operó priorizando una gestión ambiental responsable, enfocada en el uso

eficiente de los recursos y en la prevención y mitigación de los posibles impactos

ambientales derivados de las propias actividades. Estas se desarrollan en siete

provincias argentinas y atraviesan ecosistemas de enorme valor natural —humedales, glaciares, parques nacionales, costas y el Mar Argentino—, cuyo

cuidado constituye una responsabilidad compartida y permanente.

miras a generar los cálculos preliminares en 2026. Así como en 2023 se

identificaron todas las fuentes de emisión de GEI, en 2024 se definió y configuró la

herramienta informática para el cálculo y seguimiento de indicadores.

consumo energético de la operación se redujo en un 10% respecto del año

anterior.

reutilización de sobrantes de cañería de la operación para crear e instalar en la vía

pública dispositivos que minimicen el impacto ambiental de las colillas de

cigarrillos. En 2024 se produjeron 250 nuevos ecoceniceros.

Dimensión social:

Camuzzi fue reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en

Argentina por Great Place to Work, con el 79% de sus colaboradores que la

consideran un excelente lugar para desarrollarse.

Integridad, consolidando la cultura de transparencia y buenas prácticas.

y voluntariado, y prevención de accidentes, capacitando a más de 125 personas en oficios,

alcanzando a 1.200 artistas a través de propuestas culturales y a más de 7.300

estudiantes de nivel primario mediante el programa educativo Aprender el gas,

que promueve el uso seguro y responsable del gas natural.

“Estamos convencidos de que un servicio energético confiable y sostenible es indispensable

para construir un futuro más justo, inclusivo y respetuoso con el ambiente. Por eso, los

desafíos que enfrentamos nos impulsan a seguir trabajando con excelencia, innovación y

compromiso”, afirmó Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi.