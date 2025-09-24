NA - La principal línea investigativa de qué pasó aquella noche violenta del 19 de septiembre, en la que fueron asesinadas las jóvenes Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez en Florencio Varela, estaría relacionada con un ajuste de cuentas por el robo de droga a un líder narco peruano del barrio 1-11-14.

De acuerdo con lo que pudo saber la agencia Noticias Argentinas, la cruel historia se inició días atrás cuando la menor habría mantenido un encuentro con uno de los integrantes de esta organización narco. Allí le robó parte de la cocaína, lo que derivó en un conflicto.

Frente a este escenario, se estima que la banda organizó, como venganza, la presunta “fiesta narco” en dicha vivienda. Los detenidos las llevaron engañadas con la promesa de un trabajo donde iban a cobrar 300 dólares cada una, pero fueron asesinadas de manera brutal.