NOTICIAS ARGENTINAS- La audiencia comenzó a las 11:00 en los Tribunales de Campana.

La querella había pedido 50 años para Contardi porque el empresario "no tiene posibilidad de reinserción”, según declaró Baños, abogado de Prandi.

El fiscal Christian Fabio había peticionado que el imputado reciba 20 años, mientras que la defensa reclamó la absolución.

Durante la lectura del veredicto, Julieta Prandi estuvo en la sala contigua al haber llegado con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega. La conductora se descompensó pero fue rápidamente asistida.

Luego de la sentencia, el abogado de Contardi renunció a la defensa de su cliente, tras la condena que le otorgaron por abuso sexual agravado y violencia.

Por otra parte, Prandi permanecerá custodiada hasta la semana que viene cuando se conozca el veredicto.