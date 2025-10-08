A Sabag Montiel —que gatilló a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta y luego confesó haber querido matarla— el tribunal lo encontró culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La pena de Sabag Montiel fue unificada con una condena previa de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En total, fue condenado a 14 años de prisión.

De igual manera, en razón de una pena previa por portación ilegal de documentos, a Uliarte se la condenó a una pena unificada de 8 años y dos meses.

El veredicto fue leído este mediodía por la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, que estuvo acompañada por sus pares, los jueces Ignacio Fornori y Adrián Grünberg.

Los condenados recibieron la sentencia sin sobresaltos, rodeados por una custodia que fue reforzada especialmente para la lectura del veredicto. Por otra parte, Nicolás Carrizo fue absuelto.