NA - Se aprobaron dos leyes de alto impacto social, hubo rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y se emplazó a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

Dos leyes con media sanción:

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

Cinco DNU rechazados:

Disolución de organismos de Economía.

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión:

Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.

La emergencia en Ciencia y Tecnología.

Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.

El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

