Elecciones 2025
Desde el Ministerio del Interior avisaron que los datos oficiales estarán a las 21 horas
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló con la prensa luego de las 18 horas y destacó la utilización de la Boleta Única de Papel. “Estamos muy conformes. Es un éxito de la democracia argentina”, resaltó.
Por otra parte, agradeció la concurrencia de la gente para votar, con un 66% de participación, aunque adelantó que puede ser más.
A su vez, desde el Centro de Cómputos, el funcionario nacional destacó que se haya utilizado el sistema de Boleta Única de Papel, ya que es una modalidad más "ágil, moderna y moderna" con "igualdad para todos los partidos".