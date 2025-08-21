Sobre el rol que desarrolla explicó “un despachante de aduana tiene la función de interferir, facilitar todas las operaciones del comercio exterior. No es fácil ese mundo porque aún hay mercaderías que no son importadas y hay que prevenir, como así también la importación".

Sobre las actividades dentro del mes aniversario dijo “La premisa es la capacitación, el conocimiento y las normativas con respecto al boletín oficial. Es un mes lleno de capacitaciones".

Sobre el nuevo DNU, comentó “se registraron varios cambios. Cercenó el poder conseguir una matrícula, entonces cualquier persona se pueda anotar y ser declarante. Cuando no hay conocimiento en la materia, los negocios pueden salir carísimos” finalizó.

Sobre el nivel de importaciones, “tenemos una facilitación de tramites, pero no hubo más demanda de importar. No hay porcentajes sobre datos al respecto", concluyó.