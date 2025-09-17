El gobierno sufrió este miércoles un nuevo golpe en la Cámara de Diputados con el rechazo del veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario. Ahora, ambas medidas pasarán al Senado, donde se espera que los vetos también sean rechazados.

La emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, mientras que el financiamiento universitario fue aprobado con 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.

La ley de emergencia pediátrica otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación. Por su parte, la ley de financiamiento universitario actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades por el Índice de Precios y también ordena reabrir la paritaria del sector.