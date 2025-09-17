Diputados ratificaron el financiamiento del Garrahan y de las universidades
La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario. Las insistencias ahora pasarán al Senado, donde se espera un resultado similar.
El gobierno sufrió este miércoles un nuevo golpe en la Cámara de Diputados con el rechazo del veto a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario. Ahora, ambas medidas pasarán al Senado, donde se espera que los vetos también sean rechazados.
La emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, mientras que el financiamiento universitario fue aprobado con 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones.
La ley de emergencia pediátrica otorga fondos extraordinarios para hospitales como el Garrahan y estipula una recomposición de los salarios de los trabajadores de la salud en base a la inflación. Por su parte, la ley de financiamiento universitario actualiza los gastos de funcionamiento de las universidades por el Índice de Precios y también ordena reabrir la paritaria del sector.