Gerardo Werthein presentó este miércoles su renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según trascendió, el canciller ya le comunicó la decisión al presidente Javier Milei y a la secretaria general Karina Milei durante la noche del viernes en una reunión realizada en la Quinta de Olivos. En tanto, desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario habría aceptado la dimisión.

Aunque la noticia no fue confirmada a través del Boletín Oficial ni de los canales oficiales del Gobierno, trascendió que Werthein hará efectiva su salida el próximo lunes 27 de octubre, después de las elecciones nacionales. Por el momento, no fue informado el nombre de su reemplazo.

Los rumores respecto de la salida del canciller habían cobrado fuerza desde el fin de semana pasado, cuando Milei deslizó que tras las elecciones de medio término realizaría cambios en su gabinete.

“De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos”, anunció Milei por entonces.

En tanto, el excanciller había sido nombrado en su cargo como reemplazo de Diana Mondino, la funcionaria que fue echada por el voto a favor de Cuba en una asamblea de la ONU. Ningún integrante de la plana mayor había salido hasta esta fecha. Es por ese motivo que el ministro ejecutó una política exterior estricta y alineada con Estados Unidos e Israel, llevando a cabo esos movimientos en las votaciones en los ámbitos multilaterales en los que participa el país.