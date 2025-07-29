Delgado afirmó que “en el último tiempo hubo un boom con el tema de los productos mágicos. Pero en realidad es algo que viene pasando hace bastante, pero con las redes se divulgan los mensajes más rápido. Los influencers, en las redes, muestran el día a día y se engancha con la venta de estos productos”.

“El engaño de vender soluciones mágicas a personas con problemas de salud o estéticos; cuando en realidad lo tiene que atender un profesional de la salud. Esto puede traer problemas de salud, te recomiendan a la población en general y no es así.

la regulación en redes sociales es algo que no tenemos en el país, en la mayoría de los países en realidad. utilizar todos los medios de comunicación para concientizar. En las redes sociales también hay profesionales con un aval académico, matriculados.

para tener una prescripción personalizada, con mi situación económica, debe ser recomendado por un profesional evaluando la situación particular del paciente porque hay un conocimiento del caso” repasó la especialista.

“Lo que se busca por lo general es bajar de peso rápido y no es sostenible en el tiempo, genera efecto rebote y la persona sube de peso rápidamente. Aparece la frustración y además cuestiones digestivas (colesterol, triglicéridos y varios otras cuestiones que aparecen reflejadas en un análisis por ejemplo). Esas dietas son restrictivas, no son buenas, ni siquiera a nivel mental” cerró categórica Fernanda Delgado.

