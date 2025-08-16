El Frente de Izquierda encabeza las listas con Del Caño y Del Plá
El Frente de Izquierda se presenta en estas elecciones en 23 de 24 distritos que eligen cargos el 26 de octubre.
Romina Del Plá, doncete de La Matanza, declaró: "Porque es Milei o los trabajadores, no hay otra oposición política que el Frente de Izquierda. El peronismo es un rejunte de gobernadores de las mineras, del capital sojero y financiero y de su propio ajuste en cada provincia como Kicillof que hambrea y persigue a los docentes que paramos contra las vergonzosas paritarias que firmó con Baradel y sigue enviando la Bonaerense a reprimir luchas obreras y criminalizar la juventud pobre con gatillo fácil incluido. Tenemos un programa y los luchadores en las listas para llevarlo adelante. Nuestras listas están compuestas por trabajadores, jubilados y jóvenes, son quienes luchan cada día contra el gobierno nacional y los gobernadores provinciales frente al ajuste y todos los atropellos”.
Además encabezan las candidaturas del Frente de Izquierda en Salta a senador con Claudio Del Plá docente y dirigente provincial, en Chubut el docente y referente de la lucha por el agua Santiago Vasconcelos candidato a diputado nacional, Gabriela Ance docente de ADOSAC candidata a diputada nacional por Santa Cruz. También en Chaco Germán Báez candidato a senador y Oscar Deniz a diputado, en Misiones Florencia Aguirre diputada nacional en Formosa Fabián Servín a diputado nacional y Pedro Saracho a diputado provincial de Catamarca.
MR