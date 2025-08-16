Romina Del Plá, doncete de La Matanza, declaró: "Porque es Milei o los trabajadores, no hay otra oposición política que el Frente de Izquierda. El peronismo es un rejunte de gobernadores de las mineras, del capital sojero y financiero y de su propio ajuste en cada provincia como Kicillof que hambrea y persigue a los docentes que paramos contra las vergonzosas paritarias que firmó con Baradel y sigue enviando la Bonaerense a reprimir luchas obreras y criminalizar la juventud pobre con gatillo fácil incluido. Tenemos un programa y los luchadores en las listas para llevarlo adelante. Nuestras listas están compuestas por trabajadores, jubilados y jóvenes, son quienes luchan cada día contra el gobierno nacional y los gobernadores provinciales frente al ajuste y todos los atropellos”.

Además encabezan las candidaturas del Frente de Izquierda en Salta a senador con Claudio Del Plá docente y dirigente provincial, en Chubut el docente y referente de la lucha por el agua Santiago Vasconcelos candidato a diputado nacional, Gabriela Ance docente de ADOSAC candidata a diputada nacional por Santa Cruz. También en Chaco Germán Báez candidato a senador y Oscar Deniz a diputado, en Misiones Florencia Aguirre diputada nacional en Formosa Fabián Servín a diputado nacional y Pedro Saracho a diputado provincial de Catamarca.

