Campo
El Gobierno anunció que no habrá retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
La medida busca generar una mayor oferta de dólares, según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en la mañana de este lunes.
“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. Fin”, anticipó el funcionario en sus redes sociales.
