DIB - Si bien el régimen general hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, con 30 años de aporte, De los Heros recordó que el punto 9 del Pacto de Mayo firmado por 20 gobernadores prevé una reforma previsional.

“Yo creo que en el marco de una reforma previsional que se debe la Argentina por tener el sistema quebrado y porque la realidad del mundo laboral ha cambiado en todo el mundo, se deben considerar varias variables, entre ellas la edad de jubilación”, precisó.

No obstante, aclaró en declaraciones a Radio Mitre, que no debe analizarse en forma aislada, sino dentro de una modificación global porque los “parches” que se realizaron durante los últimos años fueron los que a su entender terminaron quebrando el sistema.

Desde hace varias semanas la gestión de Javier Milei evalúa una reforma previsional que, según trascendió, podría equiparar la edad jubilatoria entre los hombres y las mujeres en 65 años. En el borrador del Gobierno se prevé rediseñar integralmente el sistema, incluso impulsar una privatización del fondo de los aportes.

También está en agenda una gradual desarticulación de los regímenes especiales que plantean beneficios por sectores, así como una revisión del sistema de pensiones. Se busca, además, la readopción de un modelo de capitalización, como el que existió entre 1993 y 2008, con la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), algo que encontrará rechazo en gran parte de la oposición.

Si bien es algo que está en agenda, no es prioritario por lo que no existen aún plazos concretos para su implementación y podría ser un proyecto que se impulse recién el año que viene.

¿Pérdida o ganancia?

En otro tramo de la entrevista, De los Heros dijo que en la gestión libertaria los jubilados recuperaron poder adquisitivo. “Da la sensación de que los que mayor motosierra recibieron fueron los jubilados”, interpeló el periodista Eduardo Feinmann. “Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa”, respondió el funcionario.

Y desarrolló: “La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del gobierno que se expresa en los números”.

Hay estudios privados que indican que los beneficiarios del haber mínimo perdieron poder adquisitivo en comparación al año pasado. El Gobierno tiene otros números: según De los Heros, los jubilados terminarán el año con un incremento real de 11% y proyecta para el año próximo otra suba de 4%.