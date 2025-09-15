El Gobierno designó a un nuevo funcionario en la Agencia Nacional de Discapacidad

Al igual que el interventor Alejandro Vilches, Scigliano también proviene del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones.

La decisión se enmarca en el decreto 601/2025, que dispuso la intervención de la ANDIS por 180 días tras la filtración de audios en los que el entonces titular del organismo, Diego Spagnuolo, denunciaba un presunto esquema de corrupción y cobro de coimas. El escándalo derivó en la salida de Spagnuolo y en el nombramiento de Vilches, quien ocupaba hasta ese momento la Secretaría de Gestión Sanitaria.

Scigliano venía de ocupar la Dirección Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud. Es licenciado en Ciencia Política por la UBA, donde también cursó la Especialización en Estudios Políticos, y actualmente realiza una maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la UNLZ.