DIB - Al iniciar el debate por el Presupuesto 2026, desde el Gobierno nacional insistieron en que se avanzará con la reducción gradual de subsidios en las tarifas de luz y gas, al tiempo que reiteraron la intención de cortar los beneficiarios de la Zona Fría, que abarca a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

La denominada ley de leyes del próximo año prevé que los usuarios N1 (altos ingresos) paguen el 100% del costo de la energía; los N2 (bajos ingresos), el 43%; y los N3 (ingresos medios), el 67%. “En total son 9 millones de hogares subsidiados sobre un total de 16 millones. El 60% de la población argentina tiene un subsidio a la energía. Lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje subsidiado”, señaló el funcionario. Y destacó que en gas se seguirá un sendero similar: los N1 pagarán el 68%, los N2 el 29% y los N3 el 41% del costo.

Con esta política, la pretensión oficial es reducir el peso de los subsidios energéticos del 0,66% del PBI en 2025 al 0,50% en 2026. “La reducción es importante pero gradual, y forma parte de un cambio de paradigma para alinear el precio que paga el consumidor con el costo real de la energía”, añadió González.

“Nos parece que esta propuesta de reducción gradual de subsidios es razonable. Es más que en 2023, pero se pudo hacer sin dañar la cobrabilidad de los servicios. La sociedad va entendiendo que el peor escenario es pagar barato pero no tener energía”, señaló antes de referirse al régimen de Zona Fría.

“Nos parece un muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta. Se subsidia la tarifa completa (cargo fijo) y no el consumo de gas; es decir, si no consumiste igual recibís subsidio”, argumentó el funcionario, al señalar que la Zona Fría se mantendrá, pero sólo para la región original del año 2002; es decir, la provincia de Buenos Aires quedaría al margen.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país y, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que, si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.