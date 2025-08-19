DIB - La nueva normativa elimina las restricciones horarias y permitirá que estos vehículos circulen sin limitaciones, salvo en aquellos tramos de la red vial donde se identifiquen riesgos objetivos para la seguridad vial, casos en los que se requerirá una autorización técnica previa.

Según el comunicado oficial, la medida impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, busca adaptar el esquema regulatorio a un marco más simple y flexible, en sintonía con las necesidades de la logística actual. En ese sentido, la resolución mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que hasta ahora obstaculizaban el proceso productivo y encarecían los costos de transporte.

Hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos. Esa limitación reducía la eficiencia del sistema de conectividad y restringía el uso de una tecnología que aporta ventajas operativas y ambientales.

Otro aspecto central de la actualización normativa es la unificación de criterios para todas las categorías de bitrenes. De este modo, los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso. Se eliminan así los trámites adicionales que se exigían exclusivamente a la categoría 3 -con una longitud de hasta 30,25 metros y un peso total de 75 toneladas-, que generaban demoras superiores a los 90 días.

¿Qué son los bitrenes?

Los bitrenes son vehículos de carga combinados, conformados por un camión tractor y dos remolques unidos mediante un plato de enganche. Entre sus principales beneficios se destacan una mayor capacidad de carga respecto a un camión convencional (hasta un 75% más), la reducción de los costos logísticos para industrias y empresas, una mayor seguridad operativa debido a las características del vehículo, y la disminución de emisiones de carbono por viaje realizado.

De acuerdo a los que ven como positivo el cambio, esta mayor capacidad de transporte, combinada con un consumo de combustible más eficiente, puede traducirse en una reducción significativa de los costos logísticos. Sin embargo, hay fuertes críticas por el impacto de estos vehículos de gran peso en las rutas deterioradas del país y su peligrosidad para el sobrepaso, en rutas que no son de dos manos.

SIP