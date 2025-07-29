El Gobierno Nacional bajó aranceles para la importación de maquinarias e insumos industriales
A través del Decreto 513/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se estableció una baja impositiva significativa para 27 bienes de capital, que ahora tributarán un arancel del 12,6%, en línea con el techo fijado por el Mercosur.
DIB - Entre los bienes alcanzados por esta reducción se destacan:
Máquinas de corte láser, prensas y plegadoras para la industria metalúrgica.
Equipos para la industria del gas y el petróleo, como depuradores de gases y limpiadores de cañerías.
Bombas centrífugas, ventiladores y ascensores industriales.
Maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, cortadoras de pelo y esquiladoras.
Acumuladores eléctricos de iones de litio, clave para sistemas de almacenamiento de energía de hasta 1.500 V por módulo.
Según datos oficiales, casi 3.000 empresas importaron estos productos durante 2024, y en el primer trimestre de 2025 lo hicieron cerca de 2.000 compañías. Se trata, por tanto, de equipamiento con fuerte incidencia en el entramado productivo nacional.
MR