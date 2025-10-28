DIB - De esta manera, las jubilaciones mínimas durante noviembre serán de $403.052 con el bono incluido, ya que el haber inicial para el próximo mes fue fijado en $333.052, a partir del aumento del 2,01% determinado en línea con la inflación de septiembre.

Para los titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $333.052 pero queden por debajo de los $403.052, el monto máximo del bono extraordinario previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra.

El bono podrán cobrarlo los siguientes beneficiarios:

- Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

- Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

- Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.