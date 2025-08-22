Tras el tratamiento de diversas cuestiones y mociones de privilegio presentadas por los senadores, se avanzó con el debate unificado para todos los decretos presidenciales que intervinieron distintos organismos públicos: el Nº 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante), el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Además, decretos ya judicializados: el 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y CNRT) y el 462/2025 (INTI, INTA, INPI, ARICCAME, INASE e INV).

En rechazo a la desarticulación de los organismos INTA e INTI, la senadora Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) afirmó: "el sistema científico y tecnológico está en terapia intensiva, con riesgo de muerte, y este decreto 462 degrada organismos fundamentales para el desarrollo estratégico, la soberanía, la producción y la tecnología de nuestro país. Hoy tengo la responsabilidad de ser la voz de estos trabajadores".

Luego, el pleno de senadores realizó la votación de cada medida y resultaron derogados los cuatro decretos delegados y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) provenientes del Poder Ejecutivo Nacional detallados anteriormente. Dichos decretos también fueron rechazados en Diputados, por lo que quedaron sin efecto.

A continuación, se abordó el tratamiento de Ley de Financiamiento Universitario que propone la reapertura de paritarias, fondos para funcionamiento y becas, y la creación de un fondo de $10.000 millones de pesos.

En calidad de miembro informante, Eduardo de Pedro (Unidad Ciudadana), repasó detalles de los principales artículos de la iniciativa y destacó que, "el primer artículo garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria argentina". Y especificó que la medida también indica que la auditoría debe ser realizada por la Auditoría General de la Nación.

A su turno, el senador Martín Lousteau (UCR) adelantó su voto a favor del financiamiento universitario y afirmó que "no hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo de los empleados públicos".

Con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones quedó convertido en Ley el financiamiento universitario.

Luego se debatió la emergencia para la salud pediátrica: proyecto con media sanción de Diputados que prevé más fondos, recomposición salarial y derogación de la resolución 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias médicas.

La senadora Corpacci (Unidad Ciudadana), destacó que el proyecto ,"viene con un amplio apoyo de Diputados y le solicita al Ejecutivo Nacional que lo dote con el presupuesto suficiente para poder garantizar los derechos a la salud de nuestros niños y niñas". Luego reconoció la importancia que tiene el Hospital Garrahan para ella y sus pares, "donde sus trabajadores no solo reclaman por los salarios, sino también por la falta de insumos y el maltrato y la persecución".

Al final de la sesión, se convirtió en Ley el proyecto sobre emergencia en salud pediátrica, con 62 votos positivos y 8 negativos.

