El Senado le dio este jueves un nuevo revés al Gobierno al rechazar los vetos del presidente a la ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica y a la ley de financiamiento universitario que incluye la recomposición salarial docente.

Con una mayoría contundente, la Cámara alta insistió en la vigencia de ambas normas y obligó al Poder Ejecutivo a promulgar las leyes.

El veto a la emergencia pediátrica fue rechazado por 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, mientras que el financiamiento universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones.

La oposición celebró esta medida como un triunfo en defensa de la salud pública y la educación superior. Con este resultado, el Congreso reafirma su mayoría frente al Poder Ejecutivo y obliga a garantizar los fondos para las universidades nacionales y los hospitales pediátricos.