El Senado rechazó los vetos al financiamiento del Garrahan y las universidades
Con amplia mayoría, la oposición insistió en la vigencia de las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, que ahora deberán ser promulgadas. La emergencia pediátrica obtuvo 59 votos positivos, mientras que el financiamiento universitario consiguió 58 adhesiones.
El Senado le dio este jueves un nuevo revés al Gobierno al rechazar los vetos del presidente a la ley que declara la emergencia sanitaria pediátrica y a la ley de financiamiento universitario que incluye la recomposición salarial docente.
Con una mayoría contundente, la Cámara alta insistió en la vigencia de ambas normas y obligó al Poder Ejecutivo a promulgar las leyes.
El veto a la emergencia pediátrica fue rechazado por 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, mientras que el financiamiento universitario obtuvo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones.
La oposición celebró esta medida como un triunfo en defensa de la salud pública y la educación superior. Con este resultado, el Congreso reafirma su mayoría frente al Poder Ejecutivo y obliga a garantizar los fondos para las universidades nacionales y los hospitales pediátricos.