El gol de tiro libre de Ángel Di María con el que Central ganó el último clásico rosarino fue el puntapié de una idea particular por parte de un grupo de hinchas de Central: fabricar un fideo de 29,3 metros, la misma longitud que recorrió el disparo del atacante canalla, para estampar el 1 a 0 ante Newell’s.

Tras constatar la longitud del fideo en homenaje a Di María, había que comer la pasta. Y todo se trasladó al comedor “El Gran Centralito”, que queda frente al Gigante y adonde fueron alrededor de 100 personas.