DIB - “José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó este jueves Pareja en diálogo con Radio Mitre. De esta manera, el actual diputado nacional buscará reelegir en el cargo por el que ya fue elegido en 2021 cuando se presentó con su Frente Avanza Libertad, una fuerza diferente a la de Milei.

Con un perfil duro, Espert fue candidato a Presidente de la Nación en las elecciones de 2019, por el Frente DespertAr, cuando sacó el 1.47%. Mientras que en 2021 cosechó el 7,5% de los votos para llegar al Congreso, para las elecciones PASO de 2023 fue precandidato a senador nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, en Juntos por el Cambio. Recién en marzo de 2024 anunció la incorporación formal del diputado al bloque de La Libertad Avanza.

MR