Este lunes es feriado nacional por el 12 de octubre
Es una de las fechas conmemorativas trasladables de nuestro calendario, en este caso, por el Día de la Diversidad Cultural, que fue el pasado jueves 12. El próximo fin de semana largo, sería el 20 de noviembre, por ahora.
Es el último fin de semana ‘extralargo’ del año. Están ya asegurados los largos del viernes 8 y el lunes 25 de diciembre.
En el caso del lunes 20 de noviembre, resta conocer el resultado electoral, ya que de darse una segunda vuelta se concretaría el domingo 19 de noviembre y el fin de semana largo dispuesto para esa fecha, se debería correr.