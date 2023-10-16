Es el último fin de semana ‘extralargo’ del año. Están ya asegurados los largos del viernes 8 y el lunes 25 de diciembre.

En el caso del lunes 20 de noviembre, resta conocer el resultado electoral, ya que de darse una segunda vuelta se concretaría el domingo 19 de noviembre y el fin de semana largo dispuesto para esa fecha, se debería correr.