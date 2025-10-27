Elecciones 2025
Francos: “La participación fue del 68%”
El jefe de ministros Guillermo Francos, habló en conferencia de prensa luego de las 21 horas, y confirmó que La Libertad Avanza se impone con el 40% de los votos, a 31% de Fuerza Patria. En la Provincia, la diferencia es menor, ya que es 41,53% de la Libertad Avanza, mientras que Fuerza Patria acumula 40,84% de los votos.
"Quiero agradecer y destacar la actitud cívica de todos los argentinos. Fue una jornada ejemplar en todo el territorio nacional", señaló Francos.
El jefe de Gabinete, también envió un reconocimiento a quienes garantizaron el correcto funcionamiento de los comicios: "Agradezco a las autoridades de mesa y a los fiscales de todo el país, que trabajaron con compromiso y responsabilidad en las 17.530 escuelas habilitadas. Estrenar la Boleta Única de Papel era un desafío, y se cumplió con transparencia y eficacia".
Francos subrayó además que "gracias a la BUP, celebramos una jornada histórica, sin demoras y con resultados claros", y aseguró que el sistema permitió agilizar tanto la emisión del voto como el escrutinio provisorio.