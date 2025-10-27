"Quiero agradecer y destacar la actitud cívica de todos los argentinos. Fue una jornada ejemplar en todo el territorio nacional", señaló Francos.

El jefe de Gabinete, también envió un reconocimiento a quienes garantizaron el correcto funcionamiento de los comicios: "Agradezco a las autoridades de mesa y a los fiscales de todo el país, que trabajaron con compromiso y responsabilidad en las 17.530 escuelas habilitadas. Estrenar la Boleta Única de Papel era un desafío, y se cumplió con transparencia y eficacia".

Francos subrayó además que "gracias a la BUP, celebramos una jornada histórica, sin demoras y con resultados claros", y aseguró que el sistema permitió agilizar tanto la emisión del voto como el escrutinio provisorio.