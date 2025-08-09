Geometricard, un ingenioso invento para los jóvenes estudiantes
El creador de esta tarjeta habló en “enfocados” sobre este invento que promete facilitar la tarea de los alumnos. Martín Cascales tiene 50 años, vive en el barrio Centro de la ciudad de Santiago del Estero y actualmente se desempeña como profesor de matemática y física en el nivel secundario. Enseña en el Colegio Belén y en el Colegio San Jorge, donde su compromiso con la enseñanza lo llevó a idear una solución innovadora: GeoMetriCard, una tarjeta geométrica que integra todos los instrumentos necesarios para trabajar geometría en clase.