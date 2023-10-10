Ámbito - En medio de la tensión cambiaria y la disparada del dólar blue, la AFIP dispuso la unificación del dólar tarjeta y dólar Qatar. A partir de hoy los consumos con tarjetas de crédito, débito y compra en el exterior se aplicará un 25% sin considerar ningún monto de consumo por mes por sujeto como hasta ayer (era de hasta u$s300 más por mes). A eso se le suma la nueva percepción para el dólar ahorro. Los tres dólares serán más caros y tendrán una cotización que el día de hoy es de $731. Así se determinó mediante la Resolución 5430/2023 del Boletín Oficial.

Hasta ayer, regían dos cotizaciones: una que se gastaba menos de u$s300 por mes dólar solidario y otra cuando superaba el monto (dólar Qatar).

En la resolución se remarcó que “con el objetivo de sostener el impulso redistributivo de la política fiscal, razones de administración tributaria y de equidad tornan aconsejable” modificar el esquema de percepciones sobre el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, que regían y que tenían diferentes porcentajes según la utilización.

La resolución implica una marcha atrás en la reducción del recargo que pesaba sobre el dólar Qatar, que regía para los gastos con tarjeta de u$s300 o más. Tras las PASO y la devolución del 20% del oficial, el organismo dirigido por Carlos Castagneto había decidido bajar la percepción de Bienes Personales a 5%. Ahora vuelve al 25% con el que había sido implementado hace un año, el 13 de octubre de 2022.